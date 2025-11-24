Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı, evinde ölü bulundu

Siirt Üniversitesi\'nde bölüm başkanı, evinde ölü bulundu
24.11.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİRT Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ, kaldığı lojmandaki dairesinde ölü olarak bulundu. Yakınları ve mesai arkadaşlarından bir süre haber alamayan Aktuğ için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İtfaiye ekiplerinin dairesine ulaştığı Aktuğ, hareketsiz halde yerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt Üniversitesi'nde görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), kaldığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ'u hareketsiz halde yerde bulundu. Yapılan incelemede, Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aktuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi 25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü
’Halk adamıyım’ dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım 'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım
Fabrikada zehirlenme paniği 11 işçi hastanelik oldu Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu
Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir Akıllara Süleyman Seba’nın sözleri geldi Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir! Akıllara Süleyman Seba'nın sözleri geldi

14:15
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
13:55
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
13:23
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
12:46
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
12:28
Şehri ayağa kaldıran cinayet Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 14:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.