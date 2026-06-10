Sınav Kaygısı ve Aile Desteği

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunarak, "Sınavda başarısız olma korkusu çocuklarda aile sevgisini kaybedecekleri düşüncesini oluşturuyor" dedi.

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, öğrencilerde sınav stresinden çok sınav sonunda başarısız olma ve ailesinin sevgisini kaybetme kaygısının görüldüğünü söyleyerek, "Yaklaşan sınav dönemiyle birlikte aslında hem ailelerde hem de çocuklarda yüksek kaygı görüyoruz. Ancak burada çocukların kaygısını konuşacak olursak, burada baktığımız ilk aşamada çocukların sınavdan çok sınav sonucuna duydukları kaygıyı görüyoruz. Yani sınavda ya başarısız olursam korkusuyla çocukların yüksek bir kaygı yaşadığını ve başarısız olduğu takdirde ailesindeki sevgiyi kaybedeceğini düşündüğü bir stres altında olduklarını görüyoruz. Yani çocuklar sınav sonucuna odaklanıyor. Burada da iğneyi ve çuvaldızı aslında kendimize batırarak, sevgili ailelere tavsiyeler vermek noktasındayız. Çünkü aileler olarak bizler de çocuklarımızı sınav sonucuna hazırlıyor olabiliriz. Verilen emeğe değil, sonucundaki geri bildirime bakarak yorum yapıyoruz. 'Bugün kaç net yaptın?', 'Sınavın nasıl geçti?', 'Hangi konularda zorlandın?' gibi sorular sorarak çocuğa motivasyon verdiğimizi sansak da çocuklar üzerinde bunlar baskı oluşturuyor. O gün çocuğumuza nasıl hissettiğini, ne kadar emek verdiğini ve emeğe dayalı bir geri bildirim verdiğimizi altını çizelim. O gün yapmamız gereken şey, başarısız olunca yaşayacağı hayal kırıklığından ziyade başarısız olsa da olmasa da, sınavı iyi geçse de geçmese de 'bu sınavın varlığı senin sevgini azaltmayacak' temalarıyla çocuğumuza yaklaşmak. Çocuğumuzun karakterini ortaya çıkarmak, sınav sonucundaki performansı değil. O yüzden önce sınava girecek gençlere yönelik konuşacak olursak; öncelikle siz tamamen sonuç odaklı bir sınav sisteminden ziyade bildiklerinize güvenerek, artık bildikleriniz üzerinde tekrarlar yapmaya başladığınız bir dönem diliyorum. Çünkü şu aşamadan itibaren artık eksiklerinize odaklandığınızda çok az kalan bu zamanda daha da çok kaygı ve stresle yükleneceksiniz. O yüzden şu ana kadar yapmış olduğunuz ve vermiş olduğunuz emeğe özen gösterin ve bildiklerinize odaklanın. Uyku düzeninizi, yeme düzeninizi ve kendi fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyecek, rutinlerinizi kaçırmamaya özen gösterin" dedi.

Ailelerin çocukların çalışma ortamını desteklemesi gerektiğini söyleyen Hamurcu, "Yine aynı şekilde ailelere tavsiyeler verecek olursak da 'Kaç net yaptın?' yerine 'Nasıl hissediyorsun?' deyin. Çalışma düzeninden ziyade çalışma ortamını destekleyebilirsiniz. Bununla beraber kendi kaygınızı lütfen çocuğunuzun üzerindeki kaygıya yönlendirmeyin. 'Hayatının dönüm noktası bu, senin hayatında çok önemli bir aşama' gibi cümleler çocuğun üzerinde baskı oluşturacaktır. Buradan sevgili gençlere de diyorum ki; tabii ki de bu hayatınızda çok önemli bir nokta ama en önemli nokta değil. Bu sadece hayatınızdaki önemli duraklardan birisi. O yüzden sınav sonucunda oluşacak, karakteriniz, sizin varlığınız değil, sadece sınavla oluşan bir performansınız olacak. Bu yüzden aslında biz motivasyon vermeye çalışırken baskı kurduğumuzu fark edelim. Sevgili gençler, kendi üzerinizdeki baskıyı da motivasyona çevirelim. Elimizden geldiğince zaten çalıştık. Bundan sonrasında artık yaptığımız ve çalıştığımıza güvenerek sınava rahatlıkla girmeye özen gösterelim. Sonuç odaklı değil emek odaklı geri bildirimlere de güvenelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ