Sinop Erfelek'te imamlara prostat kanseri, lenfoma ve kuduz eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop Erfelek'te imamlara prostat kanseri, lenfoma ve kuduz eğitimi verildi

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Sinop Erfelek\'te imamlara prostat kanseri, lenfoma ve kuduz eğitimi verildi
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Sinop'un Erfelek ilçesinde imamların katılımıyla toplum sağlığı eğitimi düzenlendi. Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi'nin yürüttüğü programda prostat kanseri, lenfoma ve kuduz hastalıkları ele alındı, katılımcılara broşür dağıtıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla imamların katılımıyla sağlık eğitimi düzenlendi.

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen sağlık eğitimleri kapsamında, Erfelek Müftülüğünde görev yapan imamlarla bir araya gelindi. Gerçekleştirilen eğitimde toplum sağlığını yakından ilgilendiren çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında prostat kanseri, lenfoma ve kuduz hastalıkları ele alınırken, söz konusu hastalıkların belirtileri, korunma yolları ve erken farkındalığın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programın sonunda ise prostat kanseri, lenfoma, kuduz ve organ bağışı konularında hazırlanan bilgilendirici broşürler imamlarla paylaşıldı. Broşürlerle sağlık konusunda doğru ve güncel bilgilerin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedeflendi.

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, sağlık eğitimlerinin toplumda sağlık bilincinin artırılmasına katkı sağladığını belirterek, kendilerini misafir eden Erfelek Müftülüğüne ve eğitime katılım sağlayan imamlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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