Sinop Gerze\'de aşçılık öğrencileri makaronun inceliklerini şef Doruk\'tan öğrendi

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik uygulamalı makaron eğitimi gerçekleştirildi.

Lezzet ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte pasta şefi Yiğithan Doruk, konuk eğitmen olarak katılarak öğrencilere makaron yapımının inceliklerini, püf noktalarını ve incelik gerektiren aşamalarını aktardı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, ustasından birebir öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, eğitime katkılarından dolayı pasta şefi Yiğithan Doruk'a teşekkür etti.