Sinop'ta Psikososyal Destek Eğitimi - Son Dakika
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Sinop'ta Psikososyal Destek Eğitimi

Sinop\'ta Psikososyal Destek Eğitimi
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Sinop'ta İl Müftülüğü personeline, psikososyal destek farkındalığı eğitimi verildi.

Sinop'ta Afet ve Acil Durumlar Psikososyal Destek Grubu kararları doğrultusunda, İl Müftülüğü personeline yönelik "Psikososyal Destek (PSD) Temel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Sinop Afet ve Acil Durumlar Psikososyal Destek Grubu'nun 2026 yılı ilk altı aylık il düzeyi toplantısında alınan kararlar hayata geçirilmeye devam ediyor. Ana çözüm ortağı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların personeline yönelik farkındalık eğitimleri planlandı. Planlama kapsamında Sinop İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan personeller için eğitim programı gerçekleştirildi. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi Eğiticisi Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumlarda yürütülecek psikososyal destek hizmetlerine ilişkin temel bilgiler ve farkındalık konuları ele alındı.

Eğitim çalışmalarının belirlenen takvim dahlinde diğer destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarda da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta Psikososyal Destek Eğitimi - Son Dakika

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