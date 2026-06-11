Sinop\'ta yapay zeka projesi tamamlandı

Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Türkiye, Romanya ve Gürcistan ortaklığında yürütülen "LearnandTeach& AI" (Öğren ve Öğret & Yapay Zeka) eTwinning projesi başarıyla tamamlandı.

Projenin kuruculuğunu Coğrafya Öğretmeni Sevcan Karadurak'ın üstlendiği çalışmada öğrenciler, yapay zeka ve dijital teknolojileri kullanarak teknoloji okuryazarlığı, yabancı dil ve iş birliği becerilerini geliştirdi. Toplam 14 öğretmen ve 69 öğrencinin yer aldığı projede, öğrenciler karma ülke takımları oluşturarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli içerikler ürettiler

Uluslararası webinarlarla desteklenen proje kapsamında öğrenciler, yapay zeka ve Web 2.0 araçlarını kullanarak ders materyalleri hazırladı, proje şarkısı besteledi ve Dünya Anadili Günü ile Dünya Su Günü için farkındalık videoları oluşturdu.

Projenin dikkat çeken çalışmalarından biri de kültürel mirasın tanıtımı oldu. Öğrenciler, Sinop'un yöresel ürünlerini tanıtan poster, afiş ve videolar hazırlayarak kentin kültürel değerlerini uluslararası platforma taşıdı. Sinop mantısı, nokul ve kestane gibi yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik hazırlanan içerikler, proje ortaklarının kenti daha yakından tanımasına katkı sundu.

Proje kurucusu Sevcan Karadurak, öğrencilere katılım belgelerinin verildiğini belirterek, projenin Erasmus+ programına dönüştürülmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Karadurak, uluslararası iş birliğinin daha kapsamlı faaliyetlerle devam etmesinin hedeflendiğini ifade etti. - SAMSUN