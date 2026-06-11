Sinop'ta yapay zeka projesi tamamlandı - Son Dakika
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Sinop'ta yapay zeka projesi tamamlandı

Sinop\'ta yapay zeka projesi tamamlandı
11.06.2026 12:45
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Sinop Erfelek Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Türkiye, Romanya ve Gürcistan ortaklı 'LearnandTeach & AI' eTwinning projesi tamamlandı. Öğrenciler, yapay zeka ve dijital araçlarla teknoloji okuryazarlığı kazanırken Sinop'un kültürel değerlerini tanıttı.

Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Türkiye, Romanya ve Gürcistan ortaklığında yürütülen "LearnandTeach& AI" (Öğren ve Öğret & Yapay Zeka) eTwinning projesi başarıyla tamamlandı.

Projenin kuruculuğunu Coğrafya Öğretmeni Sevcan Karadurak'ın üstlendiği çalışmada öğrenciler, yapay zeka ve dijital teknolojileri kullanarak teknoloji okuryazarlığı, yabancı dil ve iş birliği becerilerini geliştirdi. Toplam 14 öğretmen ve 69 öğrencinin yer aldığı projede, öğrenciler karma ülke takımları oluşturarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli içerikler ürettiler

Uluslararası webinarlarla desteklenen proje kapsamında öğrenciler, yapay zeka ve Web 2.0 araçlarını kullanarak ders materyalleri hazırladı, proje şarkısı besteledi ve Dünya Anadili Günü ile Dünya Su Günü için farkındalık videoları oluşturdu.

Projenin dikkat çeken çalışmalarından biri de kültürel mirasın tanıtımı oldu. Öğrenciler, Sinop'un yöresel ürünlerini tanıtan poster, afiş ve videolar hazırlayarak kentin kültürel değerlerini uluslararası platforma taşıdı. Sinop mantısı, nokul ve kestane gibi yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik hazırlanan içerikler, proje ortaklarının kenti daha yakından tanımasına katkı sundu.

Proje kurucusu Sevcan Karadurak, öğrencilere katılım belgelerinin verildiğini belirterek, projenin Erasmus+ programına dönüştürülmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Karadurak, uluslararası iş birliğinin daha kapsamlı faaliyetlerle devam etmesinin hedeflendiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Gürcistan, Teknoloji, Romanya, Türkiye, Erfelek, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta yapay zeka projesi tamamlandı - Son Dakika

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