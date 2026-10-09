Şırnak Cizre'de İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ziyarette öğrencilerle sıra paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak Cizre'de İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ziyarette öğrencilerle sıra paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Cizre\'de İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ziyarette öğrencilerle sıra paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Menderes Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle aynı sırayı paylaştı. İke, eğitimin bir gönül seferberliği olduğunu, öğretmenlik mesleğinin sabır, özveri ve adanmışlık gerektirdiğini vurguladı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Menderes Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle aynı sırayı paylaştı, öğretmenlerin mesleki adanmışlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul ziyaretleri kapsamında Metin Bostancıoğlu İlkokulu ile Menderes Ortaokulunu ziyaret etti. Eğitimde öğrenci odaklı bütüncül gelişim ve öğretmenlerin mesleki adanmışlığına dikkat çeken İke, sınıfları tek tek gezip öğrencilerle aynı sıraları paylaştı ve miniklerin gelecek hayallerini dinledi. Eğitimin sadece dört duvar arasında akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını ifade eden Müdür Şahan İke, "Eğitim, çocukların kalbine dokunmayı ve onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir gönül seferberliğidir" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin sabır, özveri ve büyük bir adanmışlık gerektirdiğini vurgulayan İke, sahadaki nitelikli çalışmalar ile özgün uygulamaların yaygınlaştırılmasının eğitim kalitesini artırmada kilit rol oynadığını belirtti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelen İke, edebiyattan sanata, kültürden eğitime kadar farklı alanlardaki üretimlerin yerinde gözlemlenmesinin ve tecrübe paylaşımının önemine değindi. Geleceğin inşasında en büyük sorumluluğu üstlenen eğitimcilerin emeklerini görünür kılmak adına okul ve sınıf ziyaretlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten İke, sürece katkı sunan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Metin BostancıoğluMenderesGüncelEğitimŞırnakCizreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:17:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ziyarette öğrencilerle sıra paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei