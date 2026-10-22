Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yoğurtçular köyündeki Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken, okulda temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yoğurtçular köyündeki Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken, okulda temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve daha iyi şartlarda eğitim almalarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Şırnak merkeze bağlı Yoğurtçular köyünde bulunan Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda düzenlenen çalışma kapsamında, birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilere okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları malzemelere erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalışma, çocukların eğitim hayatına destek sunulması açısından önem taşıdı. Öğrencilerin yüzünü güldüren etkinlik kapsamında okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik de adım atıldı.

Okulda temizlik çalışması yapıldı

Eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde okul binasında temizlik çalışması da gerçekleştiren müdürlük personeli, eğitim ortamının daha temiz ve düzenli hale getirilmesine katkı sağladı. Böylece öğrencilerin daha sağlıklı ve elverişli bir ortamda eğitim görmelerine yönelik çalışma yürütüldü. Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, çocukların eğitimine katkı sunmanın ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine destek olmanın önemine dikkat çekerek, bu doğrultudaki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Gerçekleştirilen faaliyetle hem öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuldu hem de okulun temizlik ve düzenine yönelik destek sağlandı.

Kaynak: İHA
Eğitim DesteğiŞırnakEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:37
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:15
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:57:25. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei