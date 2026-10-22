Şırnak İl AFAD Müdürlüğü, Çakırsöğüt\'teki enkaz parkurunda ekiplerine eğitim veriyor

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda profesyonel eğitimler devam ediyor.

Eğitimlerle, muhtemel afetlerde görev alacak ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleriyle karşı karşıya olması, arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimini ve afetlere hazırlık çalışmalarını önemli hale getiriyor. Bu kapsamda Şırnak'ta afetlere müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde inşa edilen enkazda arama ve kurtarma parkurunda bu hafta da profesyonel düzeyde eğitimler gerçekleştirildi.

Afet yönetiminde arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra kamu düzeninin korunması, tahliye, lojistik destek ve insani yardım faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Bu süreçlerde AFAD başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik korucuları önemli sorumluluklar üstleniyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, afet dönemlerinde kurumlar arası koordinasyonun ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Deprem sonrasında yürütülen arama kurtarma, güvenlik, tahliye ve yardım çalışmaları, afetlere karşı eğitimli ekiplerin önemini gözler önüne serdi.

Şırnak'ta oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda sürdürülen eğitimlerle, muhtemel afet durumlarında görev alacak personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sahadaki müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Afetlere hazırlık kapsamında yürütülen çalışmaların, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.