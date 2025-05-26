Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Şenliği

ŞIRNAK'ta, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen şenlikte, kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi.

Yaklaşan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerleri için şenlik düzenlendi. Şenlikte, kursiyerlerin ürettiği ürünler için Kent Meydanı'nda sergi açıldı. El emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu sergide kursiyerler, Ömer Kabak Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Vekili Şemdin Barış, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından folklor gösterisi yapıldı. Daha sonra Vali Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler, kursiyerlerin emeklerinin sergilendiği tezgahları dolaşarak, kıl çadırında yöresel türküleri dinledi. Sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi, yöresel yemekler ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmaak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı.

'4 BİN 500 KURSUMUZDA 17 BİN KURSİYER EĞİTİM ALDI'

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, emeği geçen kursiyerlere teşekkür ederek, "Bugün, hayat boyu öğrenme şenliğinde bir aradayız. Halk eğitim merkezlerimizin yapmış olduğu bir takım örneklerin sergilendiği bir alanın içerisindeyiz. Tabii bunlar bir anlamda örneklemler. 4 bin 500 kursumuzda ilimiz genelinde yaklaşık 17 bin kursiyerimiz bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında kurs gördüler. Hayat boyu öğrenme adından da anlaşılacağı üzere yetişkinlere vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlamış olduğumuz, açmış olduğumuz kurslar. Bunun içinde okuma yazmadan tutun da el işi, beceriler hatta istihdama yönelik bir takım kurslar var. Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde, vatandaşlarımızın eğitim öğretim süreçlerinde ve mesleki gelişimlerine katkı sunmakla mükellef olan kurumlarımız layıkıyla görevlerini yerine getirdiklerini bu sergiyle bize göstermiş oldular. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kurs yerlerimize, katılanlara Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim için anlamlı olan en anlamlı olanlarından bir tanesi de törenimizin başında okuma yazma sertifikası alan vatandaşlarımıza bu sertifikayı vermekti. Bunlar da bize hem duygusal hem de eğitim öğretim açısından güzel anlar yaşattı diyorum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

HABER: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,