Sivas Çallı\'da çocuklar Yiğido Dede ile oyun ve masallarla buluştu

İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında desteklenen ve Sivas Kalpten Olsun Derneği tarafından yürütülen "Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar" Projesi, Merkez Çallı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerle çocukları geleneksel oyunlar, masallar ve kültürel değerlerle buluşturdu.

Program kapsamında okulu ziyaret eden Prof. Dr. Recep Toparlı, öğretmenlerle bir araya gelerek Türk dilinin zenginliği ve güzellikleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Toparlı, daha sonra öğrencilere oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtarak çocukların sevincine ortak oldu. Etkinlikte Yiğido Dede Selman Devecioğlu, öğrencilere arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve iyilik temalarını işleyen masallar anlattı. Okul bahçesinde düzenlenen geleneksel oyunlara katılan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Programda teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda da farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Yeşilay yetkilileri tarafından öğrencilere teknolojinin bilinçli kullanımı, ekran süresinin dengelenmesi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi konularında bilgiler verildi. Etkinliğe destek veren Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilere spor malzemeleri hediye ederken, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Gezici Kütüphanesi çocukları kitaplarla buluşturdu. Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de geleneksel oyunlara katılarak öğrencilerin sevincini paylaştı.

Gün boyu devam eden etkinlikler, öğrenci, öğretmen ve katılımcıların bir araya geldiği öğle yemeğiyle sona erdi. Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Kalpten Olsun Derneğinin desteğiyle misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.