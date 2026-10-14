Sivas\'ın tüm okullarında çök-kapan-tutun tatbikatı 81 ilde eş zamanlı uygulandı

Sivas'ta tüm kademe eğitim kurumlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı", Sivas'taki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında da uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Sivil Savunma Birimi ve MEB AKUB iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatla afet bilincinin artırılması ve acil durumlara hazırlıklı olunması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.