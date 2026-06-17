Sivas'ta Mesleki Eğitim Şenliği - Son Dakika
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Sivas'ta Mesleki Eğitim Şenliği

Sivas\'ta Mesleki Eğitim Şenliği
17.06.2026 15:27
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Sivas'ta mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak için şenlik düzenlendi, gençlerin geleceği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik hedefleri doğrultusunda Sivas'ta düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Tanıtım Şenliği, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, öğrencilerin yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; ahilik kültürünü benimsemiş, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan, öğrencilerin sektörle daha erken buluşmalarını sağlayacak çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Programda konuşan Vali Vekili İhsan Maskar ise mesleki eğitimin üretim, istihdam ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, gençlerin geleceğe hazırlanmasında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Maskar, mesleki eğitimin gelişimine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Ahilik kültürünün temel değerlerini yansıtan Ahilik Şed Kuşatma Töreni canlandırıldı. Programın devamında Gençler Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Daha sonra Vali Vekili İhsan Maskar, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından açılan stantları ziyaret etti. Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar, ürettikleri ürünler ve projeler hakkında bilgi verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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