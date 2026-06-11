Siverek'te Marifetli Gençlik Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Siverek'te Marifetli Gençlik Fuarı Açıldı

Siverek\'te Marifetli Gençlik Fuarı Açıldı
11.06.2026 16:29
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mesleki eğitim fuarı açılarak, öğrencilerin projeleri sergilendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından hazırlanan "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Ofis Kültür Parkı'nda düzenlenen fuarın açılışına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çekilen programda, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler, teknik çalışmalar, tasarımlar ve üretimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuar alanını gezen protokol üyeleri, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alarak çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Fuar kapsamında teknoloji, bilişim, elektrik-elektronik, metal işleri, mobilya, yiyecek-içecek hizmetleri, tarım ve çeşitli meslek alanlarında hazırlanan ürünler sergilendi. Öğrencilerin bilgi, beceri ve üretkenliklerini yansıtan çalışmalar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gençlerin üretime katılmasının ve yeteneklerini geliştirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin mesleki eğitimin gücünü ve niteliğini gösterdiğini belirterek, emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

"Bu çalışmalar marifetli gençlerimize ait"

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa Pekşahin, fuarın meslek liselerinin üretim gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Fuarımızda meslek liselerimizin okullarında ürettiği ürünleri ve projeleri sergiliyoruz. Burada yer alan tüm çalışmalar ve ürünler marifetli gençlerimize aittir. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu güzel çalışma sayesinde öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Bu fuarda yaptığımız çalışmaları tanıtmak hem bizim hem de öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. Bakanımıza bu değerli proje için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yarpuz çorbasını tanıtıyoruz"

Nesibe Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Polat ise fuarda yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirterek, "Bugün bu fuar için burada toplandık. Biz burada yöresel yemekleri sergiliyoruz. Benim hazırladığım yemek yarpuz çorbasıdır. Yarpuz otu halk arasında yabani nane olarak da bilinir. Genellikle nemli alanlarda ve su kenarlarında yetişir. Siverek'te ise 'Tırşı Puni' olarak bilinir. Oldukça sağlıklı ve besleyici bir yemek türüdür" diye konuştu.

Gün boyunca yoğun ilgi gören fuarda öğrencilerin hazırladığı birbirinden değerli çalışmalar sergilenirken, gençlerin başarıları ve üretkenlikleri ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Siverek'te Marifetli Gençlik Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Münever Beş Münever Beş:
    ama soru şu öğrenciler bu projeleri yaptıktan sonra iş piyasasında yer bulabiliyor mu yoksa sadece okul için mi yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Aylin Oral Aylin Oral:
    bu fuardan esnaf olarak bana ne gelecek diye düşünüyorum sadece haber yapılıyor da sonra hiç bir ekonomik katkı sağlanmıyor bölgeye 0 0 Yanıtla
  • Nihal İşlem Nihal İşlem:
    güzel bir girişim ama sonunda gene aynı yere döneriz işte böyle fuar yapıp gösteriş yaptık diye geçiştirilir ama bu çocukların iş bulması başka konu tamamen 0 0 Yanıtla
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