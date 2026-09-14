Sivrihisar\'da 2 bin 715 öğrenci ve 199 öğretmen yeni döneme ders başı yaptı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2 bin 715 öğrenci ve 199 öğretmen ders başı yaptı.

Sivrihisar'da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci için yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Uzun bir tatil döneminin ardından okul sıralarına dönen minik öğrencilerin heyecanlı anları okul bahçelerine yansıdı. Sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tutan ve sıraya girerek sabırsızlıkla ders zilinin çalmasını bekleyen öğrencilere aileleri de okul bahçesinin dışından destek verdi. Okul bahçelerini dolduran öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen törenlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sırayla sınıflara alındı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına giren öğrenciler ders başı yaptı.

"2 bin 715 öğrencimiz, 199 öğretmenimiz, 50 idarecimiz ve 28 okulumuz bugün eğitime başladı"

Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat özkaya, ilçedeki tablonun sevindirici olduğunu belirterek, "2715 öğrencimiz, 199 öğretmenimiz, 50 idarecimiz ve 28 okulumuz bugün eğitime başladı. Yeni dönemin tüm eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve en önemlisi göz bebeğimiz olan öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Okullarımızda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak sorunsuz bir şekilde ders başı yaptık" ifadelerini kullandı.