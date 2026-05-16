Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu\'nda üç akademik çalışma sundu

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir'in tarihi, kültürel, ekonomik ve akademik birikimini görünür kılmayı amaçlayan Eskişehir Sempozyumu'nda üç farklı akademik çalışmayla yer aldı.

Sempozyum kapsamında öğrenciler, Sivrihisar'ın Milli Mücadele tarihindeki yeri, Pessinus'tan günümüze uzanan ekonomik yapısı ve Beş Bacalı Kilimi üzerinden kuşaklar arası aktarılan matematiksel bilgi gibi ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini akademik bir bakış açısıyla ele aldı. Tarih Öğretmeni Oğuzhan Sakarya rehberliğinde öğrenciler Murat Koca ve Enes Özalp, "Milli Mücadele Diplomasisinde Kavşak Noktası: Sivrihisar Zaimağa Konağı Toplantısı" başlıklı çalışmalarını sundu. Sunumda, Mart 1922'de Sivrihisar'da gerçekleştirilen Zaimağa Konağı Toplantısı'nın yalnızca yerel bir tarihi olay değil; Milli Mücadele'nin diplomatik ve askeri karar süreçleri içinde önemli bir kavşak noktası olduğu vurgulandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Eren Şafak rehberliğinde öğrenciler Sude Yılmaz, İrem Kara ve Beyza Diker, "Pessinus'tan Günümüz Sivrihisar'ına: İç Anadolu Yol Koridorunda Uzun Dönemli Ekonomik Yapı, Süreklilikler ve Kırılmalar" başlıklı çalışmalarıyla sempozyumda yer aldı. Çalışmada, Sivrihisar'ın tarih boyunca önemli yol güzergahları üzerinde bulunmasının bölgenin ekonomik yapısı, üretim biçimleri, ticaret ilişkileri ve yerleşim sürekliliği üzerindeki etkileri değerlendirildi. Matematik Öğretmeni Selim Eren rehberliğinde öğrenciler Fatmanur Ilgın, Ecrin Özkan, Kerziban Gürlek ve Afranur Sarıboğa ise "Sivrihisar Beş Bacalı Kiliminde Sözlü Matematiksel Bilginin Kuşaklar Arası Aktarımı" başlıklı çalışmalarının sunumunu gerçekleştirdi. Çalışmada, geleneksel kilim dokuma kültüründe yer alan motif, tekrar, simetri, oran ve geometrik düzenin matematiksel düşünme ile ilişkisi ele alındı.

Sempozyum, öğrencilerin akademisyenler, araştırmacılar ve farklı kurumlardan katılımcılarla aynı bilimsel ortamda bulunmaları açısından önemli bir deneyim sundu. Mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencilerinin böyle bir akademik platformda yer alması; araştırma yapma, kaynak kullanma, bilimsel düşünme, akademik ifade geliştirme ve topluluk önünde sunum yapma becerilerinin desteklenmesi bakımından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin yalnızca mesleki becerilerle değil; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalarla da gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Okul yönetimi, öğrencilerin yaşadıkları alanın tarihi ve kültürel değerlerini araştırma konusu haline getirmelerini, yerel mirası bilimsel yöntemlerle incelemelerini ve bu birikimi akademik ortamlarda sunmalarını önemli bir kazanım olarak değerlendiriyor.

Çalışmaların hazırlanması ve sempozyuma katılım sürecinde öğretmen ve öğrencilerin emekleri takdir edilirken, Sivrihisar Belediyesi'nin sağladığı destek de sürecin önemli katkılarından biri oldu. Özellikle öğrencilerin sempozyuma ulaşımı konusunda verilen destek ve yerel tarih çalışmalarının yürütülmesine yönelik katkılar nedeniyle Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye okul adına teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR