Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu'nda üç akademik çalışma sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu'nda üç akademik çalışma sundu

Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu\'nda üç akademik çalışma sundu
16.05.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir Sempozyumu'nda Milli Mücadele, ekonomik yapı ve kilimlerdeki matematiksel bilgi üzerine üç farklı akademik çalışma sundu.

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir'in tarihi, kültürel, ekonomik ve akademik birikimini görünür kılmayı amaçlayan Eskişehir Sempozyumu'nda üç farklı akademik çalışmayla yer aldı.

Sempozyum kapsamında öğrenciler, Sivrihisar'ın Milli Mücadele tarihindeki yeri, Pessinus'tan günümüze uzanan ekonomik yapısı ve Beş Bacalı Kilimi üzerinden kuşaklar arası aktarılan matematiksel bilgi gibi ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini akademik bir bakış açısıyla ele aldı. Tarih Öğretmeni Oğuzhan Sakarya rehberliğinde öğrenciler Murat Koca ve Enes Özalp, "Milli Mücadele Diplomasisinde Kavşak Noktası: Sivrihisar Zaimağa Konağı Toplantısı" başlıklı çalışmalarını sundu. Sunumda, Mart 1922'de Sivrihisar'da gerçekleştirilen Zaimağa Konağı Toplantısı'nın yalnızca yerel bir tarihi olay değil; Milli Mücadele'nin diplomatik ve askeri karar süreçleri içinde önemli bir kavşak noktası olduğu vurgulandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Eren Şafak rehberliğinde öğrenciler Sude Yılmaz, İrem Kara ve Beyza Diker, "Pessinus'tan Günümüz Sivrihisar'ına: İç Anadolu Yol Koridorunda Uzun Dönemli Ekonomik Yapı, Süreklilikler ve Kırılmalar" başlıklı çalışmalarıyla sempozyumda yer aldı. Çalışmada, Sivrihisar'ın tarih boyunca önemli yol güzergahları üzerinde bulunmasının bölgenin ekonomik yapısı, üretim biçimleri, ticaret ilişkileri ve yerleşim sürekliliği üzerindeki etkileri değerlendirildi. Matematik Öğretmeni Selim Eren rehberliğinde öğrenciler Fatmanur Ilgın, Ecrin Özkan, Kerziban Gürlek ve Afranur Sarıboğa ise "Sivrihisar Beş Bacalı Kiliminde Sözlü Matematiksel Bilginin Kuşaklar Arası Aktarımı" başlıklı çalışmalarının sunumunu gerçekleştirdi. Çalışmada, geleneksel kilim dokuma kültüründe yer alan motif, tekrar, simetri, oran ve geometrik düzenin matematiksel düşünme ile ilişkisi ele alındı.

Sempozyum, öğrencilerin akademisyenler, araştırmacılar ve farklı kurumlardan katılımcılarla aynı bilimsel ortamda bulunmaları açısından önemli bir deneyim sundu. Mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencilerinin böyle bir akademik platformda yer alması; araştırma yapma, kaynak kullanma, bilimsel düşünme, akademik ifade geliştirme ve topluluk önünde sunum yapma becerilerinin desteklenmesi bakımından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin yalnızca mesleki becerilerle değil; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalarla da gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Okul yönetimi, öğrencilerin yaşadıkları alanın tarihi ve kültürel değerlerini araştırma konusu haline getirmelerini, yerel mirası bilimsel yöntemlerle incelemelerini ve bu birikimi akademik ortamlarda sunmalarını önemli bir kazanım olarak değerlendiriyor.

Çalışmaların hazırlanması ve sempozyuma katılım sürecinde öğretmen ve öğrencilerin emekleri takdir edilirken, Sivrihisar Belediyesi'nin sağladığı destek de sürecin önemli katkılarından biri oldu. Özellikle öğrencilerin sempozyuma ulaşımı konusunda verilen destek ve yerel tarih çalışmalarının yürütülmesine yönelik katkılar nedeniyle Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye okul adına teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu'nda üç akademik çalışma sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi

19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: Meslek Lisesi Öğrencileri Eskişehir Sempozyumu'nda üç akademik çalışma sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.