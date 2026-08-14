Söke\'de Okul Hazırlıkları İncelendi

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların fiziki ve pedagojik hazırlıkları sahada değerlendirilirken, eğitim kurumlarının yeni döneme güvenli ve eksiksiz şekilde başlaması için yürütülen çalışmalar incelendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda kapsamlı hazırlık çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelindeki eğitim kurumlarının fiziki ve pedagojik hazırlıkları yerinde incelenirken, yeni döneme yönelik çalışmalar sahada değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen saha değerlendirmelerinde, okulların yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz, güvenli ve dinamik bir başlangıç yapabilmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı. Saha çalışmalarına Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, okul idarecileri ve eğitim çalışanları katıldı. Eğitim kurumlarında yürütülen hazırlıkların adım adım değerlendirildiği çalışmalarda, yeni dönemin sağlıklı şekilde başlaması için yapılması gereken çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtildi. İlçe genelindeki eğitim yöneticileri ve eğitim çalışanlarının yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sorumluluk bilinci ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.