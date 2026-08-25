Söke'de Okullarda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'de Okullarda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Söke\'de Okullarda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıfbank İlkokulu'nda çatı tadilatı ile güvenli eğitim ortamı sağlanıyor, çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde okulların yeni eğitim yılına hazırlanması için bakım ve onarım çalışmaları sürerken, Vakıfbank İlkokulu'nda devam eden çatı tadilatıyla öğrenciler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Söke'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin daha güvenli öğrenme ortamlarında eğitim görebilmesi amacıyla okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Vakıfbank İlkokulu'nda sürdürülen çatı tadilatında da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulun fiziki yapısının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da okulu ziyaret ederek devam eden çatı tadilat çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda sürdürebilmesi amacıyla okullardaki hazırlıkların yeni eğitim yılı başlayana kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Vakıflar Bankası, Eğitim, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Söke'de Okullarda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak AİHM, Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak
Antalya’da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti Antalya'da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti
Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi
Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü “Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı“ Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü! "Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı?"
Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu
Nathan Ake’nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu Takımın en kötüsü oldu Nathan Ake'nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu! Takımın en kötüsü oldu

10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: Söke'de Okullarda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.