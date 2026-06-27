SÖKEV\'de yeni dönemin yönetimi belirlendi

Söke'de özellikle üniversite binalarının yapımı ve yükseköğretimin gelişmesine sağladığı katkılarla önemli çalışmalara imza atan Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul öncesinde SÖKEV Başkanı ve Söke Kaymakamı Ali Akça, katılımcıları selamladı. Kaymakam Akça'nın yaptığı konuşmanın ardından genel kurul çalışmalarına geçildi. Toplantıda Divan Başkanlığı görevini Murat Kaloğlu üstlenirken, divan katipliği görevini ise Filiz Karaman yaptı.

Genel kurulda vakfın faaliyet raporu, bütçe raporu ve denetim kurulu raporu okunarak üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimle SÖKEV'in yeni yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Söke Kaymakamı Ali Akça'nın başkanlığındaki yönetim kurulunda, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem doğal üye olarak yer alıyor. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Murat Kaloğlu, Filiz Karaman, Mustafa Toyran, İlker Birol, Ahmet Avcı ve Hüseyin Koşar'dan oluştu. Genel kurulda ayrıca Ertan Gündüz, Esma Ceylan ve Sinan Süleyman Bakırcı denetim kurulu üyeleri olarak seçildi.

Toplantı, yeni dönemde vakfın Söke'de eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürmesi, Vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gelirlerinin arttırılması için çalışmaların yoğunlaştırılması, geçmişteki gibi daha aktif bir görünüme kavuşması temennileriyle sona erdi. - AYDIN