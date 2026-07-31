SPICA Takımı Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPICA Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

SPICA Takımı Dünya Şampiyonu Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir BİLSEM'in robotik takımı SPICA, Yunanistan'da dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ile yüksek lisans mezunu Büşra Şahin'in bilimsel katkı sunduğu İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robotik Takımı SPICA, dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FIRST LEGO League Open International Championship Greece 2026'da dünya şampiyonu oldu.

Yunanistan'ın Korinthos kentinde düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden 56 seçkin takımın mücadele ettiği turnuvada SPICA Takımı, organizasyonun en büyük ödülü olan "Champion's Award 1st Place" ödülünü kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Robot tasarımı, kodlama, mühendislik, yenilikçi proje ve takım çalışması alanlarında sergilediği başarılı performansla dikkati çeken takımın şampiyonluk yolculuğunda Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ile yüksek lisans mezunu Arkeolog Büşra Şahin'in akademik rehberliği önemli katkı sağladı.

Takımın geliştirdiği proje kapsamında yürütülen literatür araştırmaları sırasında Hitit Üniversitesi ile iletişime geçen öğrenciler, Prof. Dr. Ebru Gökmeşe'nin yüksek lisans mezunu Büşra Şahin ile gerçekleştirdiği arkeolojik saha çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel çalışmadan yararlandı. Çevrim içi gerçekleştirilen görüşmelerde proje geliştirme sürecine bilimsel destek sunan Gökmeşe ve Şahin, öğrencilerin çalışmalarını uluslararası ölçekte daha güçlü bir zemine taşımalarına katkıda bulundu. Bu akademik destekle çalışmalarını geliştiren SPICA Takımı, önce İzmir Bölge Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Türkiye finallerinde başarılı bir performans sergileyen takım, Yunanistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dünya şampiyonlarının yarıştığı organizasyonda robot performansı, yenilikçi proje, mühendislik tasarımı ve takım çalışması kategorilerindeki başarısıyla jüri tarafından en yüksek ödüle layık görülen SPICA, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu gururu yaşattı. Elde edilen başarıya İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri Emre Tosun, Petek Yağmur Özdemir, Esra Yazgan ve Gülden Bozok'un danışmanlığında imza atıldı. Dünya şampiyonu olan kadroda ise İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Defne Karabulut, Ali Semih Salum, Duru Elif Altunbaş, Can Dereli, Selin Mutlu, Gülçin Tuba Arslantürk, Ada Su Özkan, Hüseyin Ege Sevim, Emir Can Eralp ve Akif Buğra Özsoy yer aldı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Teknoloji, Eğitim, İzmir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim SPICA Takımı Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 19:38:38. #7.13#
SON DAKİKA: SPICA Takımı Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.