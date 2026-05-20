SUBÜ’den 8. Yıl Dönümü Kutlaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin 8'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geride kalan 8 yıllık süreçte 2 kat mesafe kat ettiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, "Kısa süre önce imzalarını attığımız yeni kampüs yerimizi geleceğe uygun olarak tasarlıyoruz. Yeni kampüsümüz akıllı ve yeşil bir kampüs olacak" dedi.

Üniversite lokalinde düzenlenen toplantıya Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ile gazeteciler katıldı. SUBÜ'nün 8 yılını anlatan tanıtım filmi gösterimiyle başlayan programda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; üniversitenin kurumsal yapısı, uygulamalı eğitim modeli, uluslararası öğrenci potansiyeli ve yeni kampüs projesine dair geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Kısa sürede güçlü bir üniversite modeli oluşturduk"

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "2018 yılındaki kuruluşumuzdan itibaren klasik üniversite anlayışının ötesine geçmeye çalıştık. İş dünyasıyla birlikte hareket ettik. Uygulama merkezli düşündük ve öğrencilerimizi doğrudan hayata hazırlayan bir üniversite modeli geliştirme gayretinde olduk. 8 yıl içerisinde geldiğimiz noktada; eğitimden istihdama, iş dünyasından teknolojiye, kalite süreçlerinden uluslararasılaşmaya, sosyal gelişimden dijital dönüşüme uzanan çok yönlü bir gelişim ortaya koyduk" dedi.

"Gelişim hızı bakımından Türkiye'de dikkat çeken bir üniversiteyiz"

Toplantının konseptini "8 yıl=2x hızda" olarak belirlediklerini kaydeden Sarıbıyık, "Bu konsepti belirlememizin temel sebebi geriye dönüp baktığımızda neredeyse 20 yıla yakın sürede kat edilebilecek mesafeyi kat etmiş olmamız. SUBÜ genç bir üniversite olabilir ancak gelişim hızı bakımından Türkiye'de dikkat çeken üniversitelerden birisi. Aslında biz geçen yılların ötesinde ortaya çıkan etkiyi daha çok önemsiyoruz. Bu 8 yıl içerisinde; kurumsal yapı, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli, iş dünyası entegrasyonu, akreditasyon, uluslararasılaşma ile teknoloji ve girişimcilik alanlarında çok hızlı bir gelişim ortaya koyduk" diye konuştu.

"Yeni kampüsümüz akıllı ve yeşil olacak"

Yeni kampüs yerinin netleştiğini ve imzaların atıldığını belirten Rektör Sarıbıyık, "Uzun yıllar emek verdiğimiz, çok sayıdaki alternatifi önce 3'e, sonra çeşitli açıdan avantajlarıyla öne çıkan bir alana yönelerek 1'e düşürdüğümüz ve kısa süre önce imzalarını attığımız yeni kampüs yerimizi de bu geleceğe uygun olarak tasarlıyoruz. Yeni kampüsümüz akıllı ve yeşil bir kampüs olacak. Çalışmalarımızı çevreci, sürdürülebilir, teknoloji odaklı, öğrenci dostu ve erişilebilir bir yaşam alanı anlayışıyla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelecek hedefleri net"

İleriye dönük hedeflerinden de bahseden Sarıbıyık, "Bugün uygulamalı eğitimiyle dikkat çeken, iş dünyasıyla güçlü bağlar kuran, kalite kültürünü benimseyen, teknoloji üreten ve şehriyle birlikte büyüyen bir üniversite ortaya çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerine yön veren, yeşil ve akıllı kampüs anlayışını hayata geçiren, öğrencisini geleceğe hazırlayan, girişimcilik ve üretim ekosisteminin merkezinde yer alan bir üniversite yapısını daha da güçlendirme hedefindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nın; üreten, teknolojiyi geliştiren, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve şehirlerine değer katan üniversitelere ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA