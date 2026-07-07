SUBÜ ve BANÜ Öğrencilerinden Ortak Çalıştay - Son Dakika
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SUBÜ ve BANÜ Öğrencilerinden Ortak Çalıştay

SUBÜ ve BANÜ Öğrencilerinden Ortak Çalıştay
07.07.2026 14:51
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Kaynarca ve Gönen MYO öğrencileri, tasarım odaklı uygulamalar yapmak için ortak çalıştayda bir araya geldi.

SUBÜ Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ve BANÜ Gönen Meslek Yüksekokulu'nun Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencileri, ortak çalıştayda bir araya gelerek tasarım odaklı uygulamalar gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniveristesi(SUBÜ), Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencileri ortak çalıştay için bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6'ncı dönem projesiyle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencileriyle ortak çalıştayda buluştu.

Öğrencilere farklı bakış açılarıyla üretim yapma fırsatı buldu

SUBÜ Fark Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen çalıştayda iki üniversitenin öğrencileri bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Program çerçevesinde farklı üniversitelerden öğrencilerin yer aldığı karma ekipler oluşturularak ortak çalışmalar yapıldı. Çalıştay kapsamında ekipler kolajlar hazırlayarak fikirlerini ortak ürünlere dönüştürdü. Öğrenciler ekip çalışması deneyimi kazanırken farklı bakış açılarıyla üretim yapma fırsatı elde etti. Programın devamında bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler, dijital ortamda hazırladıkları tasarım çalışmalarını birbirleriyle paylaşarak değerlendirdi. Ortak çalıştay, iki üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencileri arasındaki etkileşimi güçlendirirken programlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da katkı sundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim SUBÜ ve BANÜ Öğrencilerinden Ortak Çalıştay - Son Dakika

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