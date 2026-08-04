Sultanhisar'da Okul Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanhisar'da Okul Hazırlıkları Sürüyor

Sultanhisar\'da Okul Hazırlıkları Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2026-27 eğitim yılı hazırlıkları devam ediyor. 2942 öğrenci için çalışmalar hızla sürmekte.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okullar, 1 Eylül'de başlayacak 2026-27 eğitim öğretim yılına hazırlanırken, ekiplerin hazırlık çalışmaları sürüyor.

Eğitim alanındaki başarıları ile dikkat çeken illerden olan Aydın'da, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında hazırlıklar sürüyor. 17 ilkokul ve ortaokul, 26 lise, 24 okul ve kurum, 183 sınıfın bulunduğu Sultanhisar'da da öğrencilerin ferah, modern ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 1 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak olan ilçedeki 2 bin 942 öğrenci için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları da yerinde incelendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin heyecanına ve neşesine ev sahipliği yapacak sınıflarımızda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sultanhisar ilçemizde okullarımızın bakım, onarım ve hijyen çalışmaları gözden geçirildi. İlçe müdürümüzden şube müdürlerimize, okul yöneticilerimizden fedakar okul personelimize kadar tüm ekibimiz, evlatlarımızı en güzel şartlarda karşılamak için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Okullarımızı yeni döneme sevgiyle ve titizlikle hazırlayan tüm mesai arkadaşlarımıza emeği için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Eğitim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sultanhisar'da Okul Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:11:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sultanhisar'da Okul Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.