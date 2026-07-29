Tahmazoğlu: "Gençlerimizin her adımında yanlarındayız" - Son Dakika
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Tahmazoğlu: "Gençlerimizin her adımında yanlarındayız"

Tahmazoğlu: "Gençlerimizin her adımında yanlarındayız"
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Eğitime yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapacak öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Eğitime yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapacak öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde oluşturduğu tercih danışma noktasıyla öğrencilere uzman rehber öğretmen desteği sunarak doğru tercih yapmalarına katkı sağlayacak. 10 Ağustos'a kadar devam edecek hizmet kapsamında üniversite adayları, Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne gelerek alanında uzman rehber öğretmenlerden tercih süreci, üniversite ve bölüm seçimi konusunda ücretsiz danışmanlık alabilecek.

"Eğitim bizim en büyük önceliğimiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak eğitimin hayatın her döneminde desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, öğrencilere okul öncesinden üniversiteye kadar birçok alanda katkı sunduklarını ifade etti. Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin 170 bini aşkın üyesi bulunduğunu ve haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, aynı anda 4 bin 500 öğrencinin ders çalışabildiği kütüphanenin, Türkiye'nin örnek eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Ana sınıfından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kaynak kitap, deneme sınavı ve eğitim desteği sağlıyoruz. Kütüphanemizden faydalanan birçok öğrencimiz bugün öğretmen, gelir uzmanı ve farklı mesleklerde görev yapıyor. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor" dedi.

Tercih sürecinde uzman desteği

Üniversite tercih döneminin öğrencilerin geleceğini belirleyen en önemli aşamalardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tercih süresi boyunca görev yapacak rehber öğretmenlerin, öğrencinin doğru karar vermesine yardımcı olacağını ifade ederek, "YKS sonuçları açıklandı. Büyük emek veren tüm öğrencilerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmelerini diliyorum. Kütüphanemizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, tercih yapacak gençlerimize yol gösterecek, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda destek verecek" diye konuştu.

Üniversitelilere eğitim desteği artarak sürecek

Şahinbey Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim desteğinin bu yıl da artırılarak devam edeceğini müjdeleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, geçen yıl başarı durumuna göre 25 bin TL ile 50 bin TL arasında eğitim desteği verildiğini hatırlattı. Bu yıl destek miktarlarının enflasyon oranında artırılacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Geçtiğimiz yıl 29 bin öğrencimize eğitim desteği sağladık. Bu yıl da başvuran öğrencilerimizin büyük bölümüne destek vermeyi sürdüreceğiz. Gençlerimiz bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir. Üniversite hayatlarında da, sonrasında da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şahinbey, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tahmazoğlu: 'Gençlerimizin her adımında yanlarındayız' - Son Dakika

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