Taşköprü\'de karne şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen karne şenliğinde çocuklar, kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenerek yılın stresini attı.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu hafta karne alacak öğrenciler için şenlik düzenlendi. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte "bubble", animasyon, kukla şov, ritim atölyesi, sosis balon, yüz boyama gibi çok sayıda etkinliğe katılan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan sergide ise, kurslarda eğitim alan kursiyerlerin ve öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi. Serginin açılış kurdelesini Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ile öğrenciler birlikte kesti. Ardından Kaymakam Demirbaş ve Başkan Arslan, stantları ziyaret ederek, kursiyerlerin eserlerini inceledi.

"Mesleki eğitim şenliğimiz, ilçemizin eğitim ve kültür hayatına değer katan önemli etkinliktir"

Etkinlikte konuşan Kaymakam Demirdağ, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan çocuk şenliğimiz, öğrenmenin hayatın her döneminde devam eden bir yolculuk olduğunu gösteren hayat boyu öğrenme şenliğimiz ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlayan mesleki eğitim şenliğimiz, ilçemizin eğitim ve kültür hayatına değer katan önemli etkinliklerdir. Bugün burada sergilenen her çalışma, kursiyerlerimizin, öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin emek, azim ve fedakarlıklarının somut bir göstergesidir. Ortaya konulan eserlerde yalnızca bilgi ve beceri değil, sabır, gayret, üretkenlik ve başarıya olan inanç da görülmektedir. Bilginin üretime, emeğin değere dönüştüğü bu etkinlikler, bireylerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik ruhumuzu da güçlendirmektedir. Özellikle mesleki eğitimin desteklenmesi, gençlerimizin istihdama hazırlanması ve ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"20'ye yakın Avrupa Birliği projelerine destek aldık"

Çocukların sevincinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Eğer bir ilçede çocuklar mutluysa, anneler mutluysa, babalar mutluysa, biz yerel yönetim olarak en mutlu insanız, en mutlu kurumuz. Çünkü bütün amacımız öncelikle yavrularımız, ailelerimiz için bütün imkanları seferber edip, onların mutlu bir şekilde, güzel bir ortamda yaşamalarını temin etmek için çalışmak. Kaymakamlığımız himayelerinde Milli Eğitim veya diğer kurumlar, çok özel Avrupa Birliği projeleri yapıyor. Biz de bu projelerde yer almaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Taşköprü, Avrupa Birliği projelerine uzak değil. Taşköprü Belediyesi olarak 2009 yılında belediye başkanı olduğumdan itibaren 20'ye yakın Avrupa Birliği projelerinden destek aldık. Kalkınma ajansından da destek aldık. Dolayısıyla önemli olan belediyenin normal bütçesiyle hizmet vermek değil, önemli olan başka kaynakları da bünyemize alarak vatandaşımızın hizmetine sunmak" diye konuştu.

Çocukları desteklemeye devam edeceklerini belirten Arslan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gençlerin gelişimiyle, özel bireylerin gelişimiyle ilgili bir sürü sosyal projede birlikte çalışıyoruz. Ben bu çalışmaların daha çok devam etmesini temenni ediyorum. Gençlerimiz, artık çocuklarımız karnelerini alma aşamasındalar. Eğitim süreçlerini tatile girerek değerlendireceklerini ümit ediyorum ve bugün de bu şenlikle en azından onlara bir karne hediyesi vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin de, "Eğitim-öğretim yılımızı başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. TÜBİTAK projelerinden Avrupa Birliği projelerine, TEKNOFEST birinciliğinden sıfır atık yarışmalarına kadar Taşköprü'müzü Türkiye'de başarılı bir şekilde temsil ettik. Bundan sonra daha güzel projelere ve çalışmalara imza atacağız" dedi.

Şenliğe katılan çocuklar ve aileleri, çok eğlendiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a teşekkür ettiler. - KASTAMONU