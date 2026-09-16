Tavşanlı\'da İlköğretim Haftası törenle başladı, öğrenciler gösteri sundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıcı dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Haftanın ilk günlerinin yoğun olması sebebi ile bugün düzenlenen kutlama programı ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Meydandaki çelenk sunum töreninin ardından kutlamalar Milli Egemenlik İlkokulu bahçesinde devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteri ve halk oyunları katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Programda yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Düzenlenen programa Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve ilçe kurum amirleri katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.