Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin modern teknolojiyle kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan "Köklerden Dijitale Tavşanlı" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında hazırlanan "Köklerden Dijitale Tavşanlı (Roots to Digital - Living Heritage)" projesinin tanıtımı Tavşanlı Öğretmen Evi'nde yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 60 bin avro hibe ile desteklenen ve iki yıl sürecek projenin toplantısına; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, protokol üyeleri, kültürel kaynak kişiler ve uluslararası proje ortakları katıldı.

Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İtalya Palermo Yetişkin Eğitimi Merkezi (CPIA Palermo) ve İspanya José de Mora Ortaöğretim Enstitüsü iş birliğinde yürütülen proje ile ilçenin köklü geçmişi dijital ortama taşınacak. Saha çalışmaları kapsamında Tavşanlı'nın 20 köyünde yaşayan 50 yaş üzerindeki en az 40 kültürel kaynak kişiyle görüşülerek; geleneksel el sanatları, yöresel yemekler, halk müziği, sözlü anlatılar, yöresel kıyafetler ve eski meslekler başta olmak üzere en az 50 somut ve somut olmayan kültürel miras unsuru kayıt altına alınacak.

Proje kapsamında uzman ekipler yurtdışında kritik eğitimler alacak. İlk etapta İtalya'nın Palermo şehrinde kültürel nesnelerin üç boyutlu taranmasını sağlayan 3D fotogrametri ve dijital arşivleme eğitimi verilecek. İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci etapta ise elde edilen dijital içeriklerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi, etkileşimli öğrenme materyallerinin hazırlanması ve kuşaklararası hikayeleştirme konularında çalışmalar yapılacak.

Projenin en önemli çıktısı olarak hayata geçirilecek "Tavşanlı Dijital Kültür Atlası" ile fotoğraf, video, sözlü tarih kayıtları, dijital hikayeler ve 3D modeller tek bir platformda toplanacak. Hazırlanan dijital atlasın hem kültürel mirası uluslararası platformlara taşıması hem de okullarda ve Halk Eğitimi Merkezi faaliyetlerinde nitelikli bir eğitim kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor.

Tavşanlı'nın kültürel zenginliğini yansıtan görsel sunumlar ve yöresel müzik dinletisiyle devam eden programda yetkililer, yerel hafızanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için vatandaşların sürece aktif katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.