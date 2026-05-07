Tavşanlı'da Mesleki Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Mesleki Tanıtım Fuarı Açıldı

Tavşanlı\'da Mesleki Tanıtım Fuarı Açıldı
07.05.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da düzenlenen fuar, öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik edecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek ve meslekleri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Mesleki Tanıtım Fuarı", Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış törenine; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve beraberindeki heyet, fuar alanında kurulan stantları ziyaret etti. Okulların teknik ve sanatsal branşlarda hazırladığı projeleri yakından inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerin el emeği çalışmalarını ve uygulamalı gösterilerini ilgiyle takip etti. Eğitmenlerden yürütülen projelerin teknik detayları hakkında bilgi alan Kaymakam Özdemir, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Üç gün boyunca sürecek olan fuarda, mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasındaki kritik rolüne dikkat çekiliyor. Farklı sektörlere ait uygulamalı atölye çalışmalarının ve teknik tanıtımların yer aldığı etkinlikte, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin yeteneklerine uygun doğru meslek tercihi yapmaları hedefleniyor.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitimin her kademesinde öğrencilerin donanımını artırmak adına bu tür organizasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, fuarın 8 Mayıs akşamına kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık kalacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da Mesleki Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:39:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Mesleki Tanıtım Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.