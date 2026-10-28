Tavşanlı’da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi - Son Dakika
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Tavşanlı’da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi

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Tavşanlı’da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Mesleki İncelemeler ve Eğitimde İyi Örnekler" kapsamında Kütahya ve Dumlupınar’ı kapsayan eğitim gezisi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Mesleki İncelemeler ve Eğitimde İyi Örnekler" kapsamında Kütahya ve Dumlupınar'ı kapsayan eğitim gezisi gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim süreçlerine etkin biçimde dahil edilmesi, eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ile deneyimlerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir program düzenledi.

Program çerçevesinde okul müdürlerinin ilk durağı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü oldu. Burada geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel mirasın korunması ve eğitim faaliyetleriyle gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Heyet daha sonra Kütahya Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel değerlerin okul dışı öğrenme süreçlerinde kullanımına ilişkin incelemelerde bulundu.

Öğle yemeği molasını Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nde veren okul müdürleri, ardından Milli Mücadele'nin simge merkezlerinden Dumlupınar'a geçti. Dumlupınar Şehitliği ziyaretinde, bağımsızlık mücadelesinin tarihi süreçleri değerlendirildi. Şehitlik rehberi Yunus Yeşilpınar'ın anlatımı eşliğinde gerçekleşen ziyarette, milli ve tarihi değerlerin eğitim ortamlarına aktarılmasının önemi vurgulandı.

Düzenlenen geziyle okul müdürlerinin farklı öğrenme alanlarını yerinde incelemeleri, mesleki değerlendirmelerde bulunmaları ve iyi uygulama örneklerini okullarında hayata geçirmelerine yönelik yeni bakış açıları kazanmaları amaçlandı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Kütahya Müzesi yetkililerine, Dumlupınar Şehitliği Rehberi Yunus Yeşilpınar'a, Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'ya ve Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
DumlupınarTavşanlıKütahyaEğitimSon Dakika

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