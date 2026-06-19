Tavşanlı'da 'Özel' öğrenciler içlerindeki cevheri eserlerine yansıttı - Son Dakika
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Tavşanlı'da 'Özel' öğrenciler içlerindeki cevheri eserlerine yansıttı

Tavşanlı\'da \'Özel\' öğrenciler içlerindeki cevheri eserlerine yansıttı
19.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:32
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, özel eğitim farkındalığı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilendi. Protokol üyeleri ve ailelerin katıldığı sergide öğrencilerin eserleri büyük beğeni topladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, özel eğitim farkındalığı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilendi.

Okul salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti ilçe başkanı Himmet Özer, Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda aile katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Kaya, özel öğrencilerin fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini bir kez daha kanıtladıklarını vurguladı. Kaya, "Özel eğitim farkındalığı oluşturmak adına düzenlediğimiz bu sergide, öğrencilerimizin yıl boyunca büyük bir emek ve sevgiyle hazırladığı eserleri paylaşıyoruz. Her bir çalışma, onların içindeki cevherin ve azmin birer göstergesidir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ederim" dedi.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından davetliler, özel öğrencilerin el emeği göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergi alanını gezdi. Resimden el sanatlarına kadar pek çok farklı kategorideki eser, katılımcılardan tam not aldı. Kaymakam Özdemir ve beraberindeki heyet, öğrencilerle yakından ilgilenerek yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da 'Özel' öğrenciler içlerindeki cevheri eserlerine yansıttı - Son Dakika

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