Tavşanlı\'da Yaz Kuran Kursu Kapanışı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler için Hüsnü Ordu Kültür Sarayı'nda coşkulu bir kapanış programı düzenlendi. 157 mekanda 4 bin 288 öğrencinin eğitim gördüğü yaz döneminin ardından düzenlenen merasim renkli görüntülere sahne oldu.

Tavşanlı'da yaz dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler, Hüsnü Ordu Kültür Sarayı'nda düzenlenen programla dönemi sonlandırdı. Yoğun katılımla gerçekleşen kapanış merasimine; Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Kaptan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Taha Pişkiner, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile devam etti. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini ve renkli anları içeren slayt gösteriminin ardından açış konuşmasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan gerçekleştirdi.

Kürsüde katılımcılara seslenen İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, "157 mekanda; cami, Kur'an kursu ve gençlik merkezi şeklinde 256 sınıfta fedakar hocalarımızla beraber 4 bin 288 yavrumuzu resmi olarak misafir ettik. Altı haftalık maratonda amacımız; çocuklarımıza cami, Allah, peygamber ve Kur'an sevgisini aşılamak, hayatımızın huzur kaynağı olan İslam ile buluşturmaktır. Kurslarımızda çocuklarımızın milli ve manevi kültürümüze uygun isimler taşıdığını görmek de bizleri ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri hazırladıkları sunumları sergilerken, Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin sahnelediği mehter gösterisi ile şiir ve dualar salondakilerden büyük alkış topladı. Kavaklı Kız Kur'an Kursu, Kükürtlü Münire Hanım 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Çukurköy Diyanet Gençlik Merkezi ve Fevziye Hanım Kur'an Kursu öğrencilerinin sahnelediği gösteriler izleyicilere duygusal ve neşeli anlar yaşattı.

Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin final gösterisiyle sona eren kapanış programında, yaz dönemi boyunca gayret gösteren minik öğrenciler ve din görevlileri tebrik edildi.