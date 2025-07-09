TED Üniversitesi'nden Öğretmen Adaylarına Teacher+ Programı - Son Dakika
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Eğitim

TED Üniversitesi'nden Öğretmen Adaylarına Teacher+ Programı

TED Üniversitesi\'nden Öğretmen Adaylarına Teacher+ Programı
09.07.2025 12:11
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Teacher+ programı, öğretmen adaylarını teknolojik ve pedagojik yetkinliklerle donatmayı hedefliyor.

TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde başlattığı Teacher+ programı ile öğretmen adaylarını sadece sınıf içinde bilgi aktararak değil; teknolojik, pedagojik ve etik yetkinliklerle donatarak, 'öğrenme mühendisi' anlayışıyla geleceğe hazırlıyor.

TED Üniversitesi, Teacher+ programı ile 21'inci yüzyılın yeni nesil eğitimcilerinin, teknoloji, veri analizi ve mühendisliği bir araya getirerek, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini tasarlayan ve geliştiren birer profesyonele dönüşmesi hedefleniyor.

'ÖĞRETMEN YALNIZCA İÇERİK AKTARAN OLMAYACAK'

TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, 2025-2026 eğitim döneminde başlayacak program hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Öğretmenlik mesleğinin bireyselleştirilmiş öğrenme, ileri dijital yetkinlikler, veri temelli yaklaşım ve sürekli öğrenme gibi yeni paradigmalarla güncellenmesi gerekiyor. Bu noktada öğrenme mühendisliği yaklaşımı öne çıkıyor. Disiplinlerarası bu yeni yaklaşımla, öğretmenler yalnızca içerik aktaran bir figür olmaktan çıkıp, eğitim sürecini planlayan, verileri analiz eden ve öğrenme deneyimini sürekli iyileştiren aktif birer profesyonele dönüşecek. Teknoloji bir amaç olmaktan çıkarak, etkili, verimli ve memnun edici öğrenmeyi sağlayan güçlü bir araca dönüşüyor."

Teacher+ programı ile yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi araçları etkin bir şekilde kullanmayı öğrenen program mezunları, eğitim teknolojileri uzmanlığı, öğrenme tasarımı, veri analizi, eğitim girişimciliği gibi alanlarda da kariyer yapma fırsatı sunuluyor.

Program kapsamında MIT, Harvard, Arizona Eyalet Üniversitesi, Carnegie Mellon Üniversiteleri ile işbirlikleri yapılarak öğrencilere yurt dışında staj ve istihdam olanakları da tanınıyor. Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan mikro projeler geliştirmesinin önü açılıyor.

'TÜM FAKÜLTELERİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ DE DAHİL OLACAK'

Yeni modelin yalnızca eğitim fakülteleri ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Prof. Dr. Çağıltay, "Disiplinler arası yaklaşım uygulanarak tüm fakültelerin öğrenci ve öğretim üyelerinin de dahil olması sağlanacak. Öğretmen adaylarının müfredatlarına veri bilimi, yazılım mühendisliği metodolojileri, eğitimsel nörobilim, öğrenme deneyimi ve öğrenme ortamı tasarımı gibi seçmeli dersler eklenecek. Tüm teorik ve uygulamalı dersler yapay zeka, sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı robotlar ve giyilebilir teknolojiler ile zenginleştirilecek. Öğretmen adayları mezun olduklarında yenilikçi eğitim teknolojilerini de eğitim ortamına yönelik olarak etkili şekilde kullanma kapasitesine sahip olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TED Üniversitesi'nden Öğretmen Adaylarına Teacher+ Programı - Son Dakika

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