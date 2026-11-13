Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri sağlık ve yaşlı bakımda yeni alanları görüştü - Son Dakika
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Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri sağlık ve yaşlı bakımda yeni alanları görüştü

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Tekirdağ\'da ilçe milli eğitim müdürleri sağlık ve yaşlı bakımda yeni alanları görüştü
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Tekirdağ'da düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda eğitim faaliyetleri ve ilçe sorunları değerlendirildi. İş gücü ihtiyacı olmayan mesleki eğitim alanlarının kapatılması veya birleştirilmesi, sağlık ve yaşlı bakımda yeni alanlar açılması görüşüldü.

Tekirdağ'da eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, ilçelerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarının sahaya etkin şekilde yansıtılması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, kent genelindeki eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve ilçelerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, izinsiz eğitim faaliyetlerinin önlenmesi, ders kitapları ile Bakanlık tarafından sunulan kaynakların verimli kullanılması ve eğitim alanındaki çalışmaların kamuoyuna doğru aktarılması için ilçelerde yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Mesleki Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda Tekirdağ genelindeki mesleki eğitim kapasitesi, öğrencilerin alan tercihleri ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücü de toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

İş gücü ihtiyacı bulunmayan alan ve dalların kapatılması veya birleştirilmesi, buna karşılık özellikle sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri gibi ihtiyaç duyulan sektörlerde yeni alan ve dalların açılması için ilgili kurum ve paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atölye ve laboratuvar eğitimleri, işletmelerde mesleki eğitimleri, tamamlayıcı eğitimleri ve zorunlu staj süreçleri de toplantıda ele alındı.

Öğrencilerin işletmelerdeki eğitim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulanması, koordinatör öğretmenlerin işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek çalışma şartlarını yerinde incelemesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi. Bu çalışmaların ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi konusu da görüşüldü.

Toplantı, Tekirdağ genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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