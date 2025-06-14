Tekirdağ\'da Kiraz Festivali Coşkusu

TEKİRDAĞ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde düzenlenen konserlerde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ile Zeynep Bastık konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser boyunca izleyiciler şarkılara eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.

Yüksek Sadakat'in ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık, enerjik performansı ve sahne şovlarıyla dikkat çekti. Bastık, repertuarındaki hareketli parçalarla dinleyenleri coşturdu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser veren sanatçılara çiçek verip, kiraz ikramında bulundu.