Tepebaşı\'nda Dijital Aile ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Tepebaşı ADEM kursiyerlerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Tepebaşı ADEM kursiyerlerine yönelik "Bir Aile Nasıl Dijital Aile Olur? ile Madde Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimleri gerçekleştirildi. Düzenlenen programda, Aile Eğitim Programı (AEP) eğitim içeriklerinden "Bir Aile Nasıl Dijital Aile Olur?" konusu kursiyerlere yönelik olarak işlendi. Programın bir diğer bölümünde ise Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) için "Madde Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimleri verildi.

Eğitimler, katılımcıların sorularına verilen cevaplarla birlikte interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir. - ESKİŞEHİR