23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki - Son Dakika
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Eğitim

23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki

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23 Nisan'da bir okulun düzenlediği gösteride, pembe elbise giyerek sahte dolar takan ve Dilan Polat'ın şarkısıyla dans eden küçük bir kız çocuğu, polis kostümü giyen öğrenciler tarafından götürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, öğretmenlerin böyle bir gösteriye izin vermesine tepki çekti. Vatandaşlar, bu tür öğretmenlerin okulla ilişkisinin kesilmesi gerektiğini belirtti.

25.04.2024 14:07
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Ülkenin her yerinde gösterilerle kutlanan 23 Nisan'da bir okulun öğrencisine yaptırdığı Dilan Polat taklidi tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çocuklar tarafından yapılan gösteride pembe elbise giyerek saçına sahte dolar takılan küçük bir kız çocuğu Dilan Polat'ın Enerci ismindeki şarkısıyla dans etti. Gösterinin devamında polis kostümü giyen öğrenciler, Dilan Polat taklidi yapan öğrenciyi götürüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Öğretmenlerin böyle bir gösteriye izin vermesine sinirlenen vatandaşlar "Böyle öğretmenlerin okulla ilişiği kesilsin" yorumu yaptı.

İşte gösteri için yapılan bazı yorumlar:

Tepki çeken 23 Nisan gösterisi! küçücük çocuğa Dilan Polat taklidi yaptırdılar

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanmıştı.

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Son Dakika Eğitim 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki - Son Dakika

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