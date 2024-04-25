23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki

Eğitim

Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Ülkenin her yerinde gösterilerle kutlanan 23 Nisan'da bir okulun öğrencisine yaptırdığı Dilan Polat taklidi tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çocuklar tarafından yapılan gösteride pembe elbise giyerek saçına sahte dolar takılan küçük bir kız çocuğu Dilan Polat'ın Enerci ismindeki şarkısıyla dans etti. Gösterinin devamında polis kostümü giyen öğrenciler, Dilan Polat taklidi yapan öğrenciyi götürüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Öğretmenlerin böyle bir gösteriye izin vermesine sinirlenen vatandaşlar "Böyle öğretmenlerin okulla ilişiği kesilsin" yorumu yaptı.

İşte gösteri için yapılan bazı yorumlar: