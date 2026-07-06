TOGÜ Yaz Okulu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Yaz Okulu Programı başladı.

TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreter, rektör danışmanları ile Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkçenin ve Türk kültürünün uluslararası öğrencilere tanıtılmasına katkı sağlayan Yaz Okulu Programı'nın kültürler arası dostluk ve iş birliğini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilere eğitim süreci boyunca başarılar diledi.

14 ülkeden 15 uluslararası öğrenci katıldı

Bu yıl düzenlenen programa Arnavutluk, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Mısır, Nijerya, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan ve Tunus olmak üzere 14 farklı ülkeden 15 uluslararası öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Türkçe eğitimlerinin yanı sıra Tokat'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Düzenlenecek kültürel geziler ve sosyal etkinliklerle Türk kültürünü yerinde deneyimleyecek olan öğrenciler, program boyunca çeşitli akademik ve sosyal faaliyetlere de katılacak. - TOKAT