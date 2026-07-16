TOGÜSEM'den Eğitimde Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜSEM'den Eğitimde Büyük Başarı

TOGÜSEM\'den Eğitimde Büyük Başarı
16.07.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGÜSEM, 3 yılda 178 eğitim programı ile 5 bin 37 katılımcıya ulaşarak yaşam boyu öğrenme sağladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM), son üç yılda düzenlediği 178 eğitim programında 5 bin 37 katılımcıya ulaşarak yaşam boyu öğrenme alanındaki çalışmalarını başarıyla sürdürdü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), eğitim-öğretimin yanı sıra yaşam boyu öğrenme alanındaki çalışmalarıyla da topluma değer katmaya devam ediyor. TOGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM), bireylerin ve kurumların gelişimini desteklemek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle son üç yılda önemli bir başarı grafiği yakaladı. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden eğitim programlarıyla hizmet veren TOGÜSEM, 2023-2025 yılları arasında düzenlediği 178 eğitim faaliyeti, 4 bin 594 saat eğitim ve 5 bin 37 katılımcı ile yaşam boyu öğrenme misyonunu başarıyla sürdürüyor. TOGÜSEM, hem üniversite içinden hem de dışından katılımcılara yönelik zengin içerikli eğitim programlarıyla hizmet veriyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden merkez; mesleki gelişim, kişisel gelişim ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimlerle bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcı odaklı yaklaşımıyla eğitim programlarını sürekli çeşitlendiren TOGÜSEM, toplumun farklı kesimlerine yönelik çözümler üretmeye devam ediyor. "Eğitimle gelişiyor, bilgiyle güçleniyoruz" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TOGÜSEM, önümüzdeki dönemde de nitelikli, erişilebilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren eğitim programlarını artırarak bireylerin ve kurumların gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TOGÜSEM'den Eğitimde Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:56:43. #.0.3#
SON DAKİKA: TOGÜSEM'den Eğitimde Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.