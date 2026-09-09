Tokat Niksar'da öğretmenler, yıkılacak okulun kamelyasını yeni okulun bahçesine taşıdı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da öğretmenler, yıkılacak okulun kamelyasını yeni okulun bahçesine taşıdı

Tokat Niksar\'da öğretmenler, yıkılacak okulun kamelyasını yeni okulun bahçesine taşıdı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak İsmet Özden Ortaokulu'nun bahçesindeki büyük kamelya, okul müdürü Metin Özdemir ve öğretmenler tarafından elleriyle taşınarak yaklaşık 200 metre uzaktaki Ulvi Saime Kaya Okulu'nun bahçesine götürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan okulun bahçesindeki kamelya, okul müdürü ve öğretmenler tarafından yaklaşık 200 metre mesafedeki yeni okulun bahçesine taşındı.

İsmet Özden Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesinin ardından yıkılması planlandı. Okulda eğitim gören öğrencilerin ise Ulvi Saime Kaya Okulu'nda eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

Öğrencilerin yeni eğitim döneminde sabahçı ve öğlenci olarak öğrenim görecek olması üzerine, mevcut okulun bahçesindeki büyük kamelyanın da yeni eğitim alanına taşınmasına karar verildi.

Dev kamelyayı elleriyle taşıdılar

Kamelyanın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya Okulu'nun bahçesine götürülmesi için dikkat çeken bir yöntem tercih edildi. Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir'in öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, dev kamelyayı yerinden kaldırarak elleriyle taşımaya başladı. Omuz omuza veren okul müdürü ve öğretmenler, kamelyayı ellerinde taşıyarak yeni yerine ulaştırdı. Taşıma sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öğrenciler için dayanışma örneği

Yeni okulun bahçesine yerleştirilecek kamelyanın, öğrencilerin teneffüslerde dinlenebilecekleri ve açık havada vakit geçirebilecekleri bir alan olarak kullanılacağı belirtildi. Okulun taşınma sürecinde müdür ve öğretmenlerin öğrenciler için gösterdiği çaba, eğitim camiasındaki dayanışmanın örneği oldu.

Öğrenci velisi Gurbet Özsoy; "Ben de tesadüf denk geldim. Öğretmen arkadaşlarımız okulun bahçesindeki büyük kamelyayı karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorlar. Aslında atıl duruma düşecek bir kamelyaydı. Okulumuzun erkek öğretmenleri hepsi birlikte harekete edip kamelyayı taşımak için 200 metre kadar uzakta olan başka okula taşıdılar. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak. 3 aydır okul idaremiz ve öğretmenlerimiz bu taşınma için uğraşıyorlar. Bu da son hamle gibi oldu. Benimde ilgimi çekti bu taşıma. Bunu da izlerken vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet'in gemiyi karadan yürütmesi olayına benzettik. Sıkıntılı bir dönemde bu video hepimizi gülümsetti. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin çok güzel şeyler ortaya çıkardığını gördük" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Niksar, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tokat Niksar'da öğretmenler, yıkılacak okulun kamelyasını yeni okulun bahçesine taşıdı - Son Dakika

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