Tokat'ta tüm eğitim kurumlarında dezenfeksiyon nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Tokat'ta tüm eğitim kurumlarında dezenfeksiyon nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

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Tokat\'ta tüm eğitim kurumlarında dezenfeksiyon nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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Tokat'ta 9 Ekim akşamından itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular üzerine okullarda dezenfeksiyon kararı alındı. 12 Ekim Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi; engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi içir 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta tüm eğitim kurumlarında dezenfeksiyon nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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