TÜBİTAK, Kastamonu Üniversitesi'nin kuraklık projesine 997 bin 647 TL destek verecek. - Son Dakika
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TÜBİTAK, Kastamonu Üniversitesi'nin kuraklık projesine 997 bin 647 TL destek verecek.

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TÜBİTAK, Kastamonu Üniversitesi\'nin kuraklık projesine 997 bin 647 TL destek verecek.
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Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerince yürütülecek kuraklık stresi projesi, TÜBİTAK 3501 kapsamında 997 bin 647 TL destek alacak. 24 ay sürecek projede 8 odunsu türe ait fidanlar kontrol, ılımlı ve şiddetli kuraklık koşullarında incelenecek.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından kuraklık stresinin orman ağacı fidanları üzerindeki etkilerini araştırılması amacıyla yürütülecek proje destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Ğyesi Doç. Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği "Bazı Orman Ağacı Fidanlarında Kuraklık Stresinin Morfolojik, Fizyolojik ve Moleküler Düzeyde Etkileri" projesi, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenecek. Kastamonu Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek proje 24 ay sürecek ve 997 bin 647 TL destek alacak.

Projede Prof. Dr. Hakan Şevik ve Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu danışman, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Koç danışman olarak, Dr. Öğr. Üyesi Songül Bir ise araştırmacı olarak yer alacak.

Araştırma çerçevesinde küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve kuraklık şartlarının orman ekosistemleri üzerindeki etkileri incelenecek. Bu doğrultuda "Acer Platanoides", "Castanea Sativa", "Sorbus Torminalis", "Quercus Hartwissiana", Tilia Tomentosa", "Cornus Mas", "Fagus Orientalis" ve Carpinus Orientalis" olmak üzere 8 farklı odunsu türe ait fidanların kuraklık stresine karşı gösterdiği morfolojik, fizyolojik ve moleküler tepkiler araştırılacak. Çalışmada fidanlar kontrol, ılımlı kuraklık ve şiddetli kuraklık olmak üzere üç farklı şartta değerlendirilecek. Böylece türlerin kuraklığa uyum mekanizmalarının ve dayanıklılık sınırlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Projeden elde edilecek sonuçlarla kuraklığa karşı daha dayanıklı orman ağacı türlerinin belirlenmesi, gen kaynaklarının korunması ve gelecekteki ağaçlandırma çalışmalarında tür seçiminin bilimsel verilere dayandırılması amaçlanıyor. Araştırmanın, iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve sürdürülebilir ormancılık çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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