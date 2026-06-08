TÜİK 2025 Eğitim İstatistiklerini Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK 2025 Eğitim İstatistiklerini Açıkladı

08.06.2026 10:39
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Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıl, Sivas'ta ise 9 yıl olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıl iken Sivas'ta 9 yıl olarak açıklandı.

Okuma yazma bilmeyen kişi sayısının 20 bin 596 olarak açıklandığı Sivas'ta okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen kişi sayısı 50 bin 184, ilkokul mezunu sayısı 126 bin 979, ilköğretim mezunu sayısı 36 bin 826, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu sayısı 96 bin 34, lise ve dengi meslek okulu mezunu sayısı 150 bin 472, yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı 87 bin 496, yüksek lisans mezunu sayısı 11 bin 252, doktora mezunu sayısı 2 bin 210, bilinmeyen ise 4 bin 466 kişi olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim TÜİK 2025 Eğitim İstatistiklerini Açıkladı - Son Dakika

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