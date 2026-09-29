TÜİK'e göre muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıla, kadınlarda 17,2 yıla indi

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025 yılında 16,8 yıl oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025 yılında 16,8 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

Muhtemel eğitim süresi 2025 yılında yüzde 2,4 azaldı

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2,4 azaldı. MES, erkeklerde 2024 yılına göre yüzde 2,5'lik azalış ile 16,3 yıl olurken, kadınlarda yüzde 2,4'lük azalış ile 17,2 yıl oldu.

Muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde gerçekleşti

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 yılına göre ilkokul-yükseköğretim kademesinde muhtemel eğitim süresi OECD ortalaması 16,6 yıl iken, Türkiye ortalaması 17,2 yıl oldu. OECD ülkeleri arasında MES'in en yüksek olduğu ülke 20,9 yıl ile Yunanistan, en düşük olduğu ülke 14,3 yıl ile Kolombiya oldu.

Muhtemel eğitim süresi en yüksek değerine Bayburt ve Karabük'te ulaştı

2025 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te gerçekleşti. Bayburt ve Karabük'ü, 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan il 13,8 yıl ile Şanlıurfa olurken, bu ili sırasıyla 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.

En yüksek muhtemel eğitim süresi değerleri erkeklerde Bayburt, kadınlarda Tunceli'de gerçekleşti

Türkiye genelinde MES, 2025 yılında kadınlar için 17,2 yıl, erkekler için ise 16,3 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu izlerken; kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara izledi.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Şanlıurfa'yı, sırasıyla Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari takip ederken; MES'in en düşük olduğu iller kadınlarda; Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı oldu.

Muhtemel eğitim süresi kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında da kadınlar lehine arttı

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadın MES değerinin erkek MES değerine oranı ile hesaplanır. ISCED 1-8 kademesinde (ilkokul-yükseköğretim) MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu iller sırasıyla 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,97 ile Bitlis, 0,99 ile Şanlıurfa, Siirt, Bayburt, 1,00 ile Muş, Erzurum ve Batman oldu.