Tunus temalı 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu DPÜ\'de başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), " Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde düzenlenen törene; Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye ile Tunus arasındaki 300 yılı aşkın tarihi, kültürel ve diplomatik bağlara dikkat çekti. Ortak medeniyet mirasının akademik, bilimsel ve sanatsal iş birlikleriyle güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Kızıltoprak, Tunus'taki Osmanlı mimari mirasının belgelenmesinden yükseköğretim alanındaki ortak projelere kadar yürütülen çalışmalara değindi. Sempozyumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını belirten Kızıltoprak, merhum Ahmet Yakupoğlu'nu rahmetle anarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Wissem Abdelmoula da, Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin akademik ve sanatsal iş birlikleriyle gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitelerin bu süreçteki önemli rolüne dikkat çekti. Sempozyuma sponsorluk desteği sağlayan Soner Sulamaz da sanatın ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesinin önemine değinerek programa katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ise ortak kültürel mirasın korunması ve bilimsel iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirterek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve DPÜ'ye teşekkür etti.

"Konferans ve sergi açılışları gerçekleştirildi"

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, "Tarlabaşı (Taksim 360): Belleğini Silmeden Tarihi Bir Semti Yenilemek" başlıklı konferansını verdi.

Konferansın ardından Tunus'a özgü sembolik hediyelerin takdim edildiği kültürel değişim töreni düzenlendi. Programda ayrıca katılım ve teşekkür belgeleri sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'in "Bayrağı Bir, Kültürü Bir, Dost Ülke" başlıklı sergisi ile "Sanat, Tasarım, Mimarlık ve Görsel İşitsel Alanlarda Karma Sergi"nin açılışları yapıldı.

5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında devam edecek sempozyum kapsamında, 3'ü çevrim içi olmak üzere toplam 14 oturum düzenlenecek. Oturumlarda 67 bildiri sunulurken, sanat ve tasarım alanlarında 3 ayrı atölye uygulaması da gerçekleştirilecek.