Türk Öğrencilerden Çevre Yarışmasında 7 Ödül

Danimarka merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) Türkiye temsilcisi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen yarışmada Türk öğrenciler 3 dünya birinciliği, 7 uluslararası başarı elde etti.

Türkiye'nin genç çevre habercileri uluslararası arenadan ödüllerle döndü. İklim değişikliği ve gıda güvenliği temasıyla Danimarka'da düzenlenen yarışmada Türk öğrenciler 3 dünya birinciliği, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 özel takdir ödülü kazanarak toplam 7 uluslararası başarı elde etti. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education-FEE) tarafından yürütülen, Türkiye koordinasyonu ise TÜRÇEV tarafından sağlanan 'Çevrenin Genç Sözcüleri Programı' kapsamında hazırlanan çalışmalar, uluslararası değerlendirmelerde ödüle layık görüldü.

Dünyanın 37 ülkesinde uygulanan ve 220 binden fazla gence ulaşan program kapsamında öğrenciler; iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularını haber, video, podcast ve uluslararası ortak proje çalışmalarıyla ele aldı. Türkiye'den gönderilen çalışmalar, FEE tarafından yürütülen uluslararası değerlendirme sürecinde dünya birincilikleri de dahil olmak üzere önemli dereceler elde etti.

Türkiye'ye 3 dünya birinciliği getirdiler

FEE'nin açıkladığı uluslararası sonuçlara göre Türkiye, farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle yarışmanın en dikkat çeken ülkeleri arasında yer aldı. Türk öğrencilerin hazırladığı çalışmalar; makale, video, podcast ve uluslararası ortak proje kategorilerinde dünya birincilikleri ve çeşitli dereceler kazandı. Birincilik ödüllerinden ilki, İzmir Özel Çakabey Ortaokulu ile Slovenya ortaklığında hazırlanan 'Mikro Filiz Üretiminde Organik Besin Kaynağı Olarak Balık Yetiştiriciliği Atık Sularının Kullanımı' adlı çalışmaya verildi. Çalışma, 11-14 yaş grubu Uluslararası İş Birliği Kategorisi'nde dünya birincisi oldu.

Bir diğer dünya birinciliği ise İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları öğrencilerinin hazırladığı "Ya Gıdanız Tam Binanızın Altında Yetiştirilseydi?" adlı uzun formatlı röportaj videosuyla geldi. Çalışma, 15-18 yaş kategorisinde uluslararası jürinin en yüksek değerlendirmesini aldı.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Ortaokulu tarafından hazırlanan "Seçim Senin" isimli kısa formatlı kampanya videosu da kendi kategorisinde dünya birinciliğine layık görüldü.

Türkiye'nin başarısı birinciliklerle sınırlı kalmadı

Uluslararası değerlendirmelerde Türkiye adına elde edilen başarılar dünya birincilikleriyle de sınırlı kalmadı. İzmir Özel Çakabey Lisesi ile İspanya'dan Colegio Santa Mara Vila-real ortaklığında hazırlanan 'Turunçgil Atıklarından Elde Edilen Solucan Gübresinin Toprak Verimliliğine Etkisi' adlı çalışma ikincilik ödülünü kazandı.

İSTEK Özel Bilge Kağan Okullarının hazırladığı 'Pedigreen: Gıdamızın Kökleri' adlı podcast çalışması ile VKV Koç Ortaokulunun 'Bursa'da Gıda Güvenliği ve Kuraklık' başlıklı röportaj videosu ise üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Özel Karşıyaka Sınav Koleji Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'İklim Değişikliğinin Gizli Maliyeti' adlı çalışma da özel takdir ödülü alarak Türkiye'nin uluslararası başarı hanesine bir ödül daha ekledi.

Gençlerin çözüm odaklı çalışmaları dünyada karşılık buldu

Küresel ölçekte elde edilen uluslararası dereceleri değerlendiren TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, gençlerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında ortaya koyduğu çalışmaların dünya çapında karşılık bulmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Ateş, gençlerin yalnızca çevre sorunlarını tespit etmekle yetinmediğini belirterek, hazırlanan projelerin aynı zamanda çözüm odaklı yaklaşımlar içerdiğini vurguladı.

Uluslararası düzeyde elde edilen bu sonuçların, Türk gençlerinin araştırmacı bakış açısını ve çevre konularındaki farkındalığını ortaya koyduğunu ifade eden Ateş, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) olarak gençlerin çevre alanındaki özgün ve yapıcı çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ödüllü çalışmalar dünyayla paylaşılacak

Birincilik ve özel takdir ödülü kazanan çalışmalar, FEE tarafından hazırlanan 2025-2026 YRE Sanal Galerisi'nde uluslararası erişime açılacak. Böylece Türk öğrencilerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği alanında geliştirdiği çalışmalar dünya genelindeki öğrenci, eğitimci ve çevre paydaşlarıyla buluşacak.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, gençlerin çevre konularındaki araştırmalarını haber, fotoğraf, video ve podcast gibi medya ürünlerine dönüştürerek uluslararası platformlara taşımalarına imkan sağlıyor. Bu yıl elde edilen sonuçlar, Türk gençlerinin çevre ve sürdürülebilirlik alanında geliştirdiği fikirlerin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Yeni kayıtlar Eylül'de başlıyor

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan program, gençlere çevre gazeteciliği alanında önemli kazanımlar da sunuyor. 11-25 yaş arası gençlere çevre gazeteciliği yöntemi aracılığıyla araştırma, eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye'de katılımın ücretsiz olduğu programın 2026-2027 dönemi kayıtları Eylül 2026'da açılacak. - ANKARA