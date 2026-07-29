Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 2026 Türkçe Yaz Okulu'nun kapanış ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, akademisyenler ve Türkçe Yaz Okulu öğrencileri katıldı.

Bu yıl 14 üniversitede gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında EBYÜ, Arnavutluk, Almanya, Bosna Hersek, Senegal, Lübnan, Fas, Tunus, Gürcistan, Sırbistan, Sudan, Rusya, Kazakistan ve Mısır'dan gelen 13 öğrenciyi ağırladı. Program boyunca öğrencilere Türkçe eğitiminin yanı sıra Erzincan ve çevre illere düzenlenen kültürel gezilerle Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Türkçenin yalnızca bir iletişim dili değil, aynı zamanda kültür ve tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü olduğunu belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencileri Erzincan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür edilen törende, öğrencilere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.