Türkeli Kaymakamı Kandemir, YKS\'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle buluştu

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu

Yönetici ve öğretmenlerin de katıldığı toplantıda, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine ilişkin görüş ve düşünceleri ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kandemir, sınava hazırlık süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaları ve sınav hazırlığı boyunca motivasyonlarını korumalarının öneminin vurgulandığı program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.