Türkiye, AIMO\'da Bronz Madalya ve Liyakat Ödülü Kazandı

Japonya'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Tunçel ile 5'inci sınıf öğrencisi Eymen Üstün, kendi kategorilerinde bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. 5'inci sınıf öğrencisi Ela Aynur Güngör'e ise Liyakat Ödülü (Merit Award) verildi. Öğrencilerin başarısından dolayı gurur duyduklarını söyleyen danışman öğretmen Fatma Ağaçdiken

'BECERİLERİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIDILAR'

Danışman öğretmen Fatma Ağaçdiken, öğrencilerin başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, aylar süren hazırlık sürecinin ardından bu önemli başarıya ulaştı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın azmi, disiplinli çalışması, cesareti ve yüksek motivasyonu, bizleri uluslararası arenada gururlandırdı. Bu süreçte yalnızca akademik bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmadılar, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini, zaman yönetimlerini ve ekip çalışması becerilerini de en üst seviyeye taşıdılar. Karşılaştıkları zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediler, hedeflerine odaklanarak azimle çalışmaya devam ettiler. Elde edilen bu sonuç hem ülkemiz hem de ilimiz adına önemli bir gurur kaynağı olurken, gelecekteki başarılarının da habercisi oldu. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, onlara destek olan tüm eğitim kadromuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Matematik olimpiyatlarında öğrencilere her türlü destekte bulunan danışman öğretmenler Fatma Ağaçdiken ve Fatih Bilgin ise AIMO tarafından tebrik edildi.