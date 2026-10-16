Uludere\'de Ortabağ İlk ve Ortaokulunun eksikleri Kaymakam Kaya tarafından incelendi

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Salih Kaya, Ortabağ beldesindeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okulun fiziki yapısını ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eğitim kurumlarının niteliğini artırmak ve okul imkanlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen incelemeler devam ediyor. Uludere Kaymakamı Salih Kaya, ilçeye bağlı Ortabağ beldesinde bulunan Ortabağ İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, okulun mevcut durumu, fiziki yapısı ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Okulun ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Salih Kaya, derslikleri ve okul binasını gezip eksiklikleri yerinde inceledi. Okulun eğitim ortamını daha iyi bir noktaya taşımak adına gerekli adımların atılacağını belirten Kaya, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.