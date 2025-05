Uluslararası MEB Robot Yarışması Başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 kişinin, 3 bin 903 robot projesiyle katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması, Kayseri'nin ev sahipliğinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 katılımcı, 3 bin 903 robot projesiyle yer aldı.

'ATTIĞINIZ HER ADIM KIYMETLİ'

Yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarışmanın açılış programına video mesaj gönderdi. Bakan Tekin, gençlerin bu yarışma ile yalnızca robotları yarıştırmayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bilgiye olan tutkunuzu, üretme cesaretinizi ve birlikte başarma kararlılığınızı hep birlikte göreceğiz. Her birinizin çabası, teknik başarıdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Disiplinli çalışmanın, inançla yola çıkmanın ve ortak hedefler için harcanan emeğin anlamlı birer örneğini sunacaksınız. Bu yarışmaya ayırdığınız her an, sizi hem mesleki hem insani bakımdan daha ileriye taşıyor. Bilgi ahlakla birleştiğinde derinleşir, üretim sabırla yoğrulduğunda gerçek değerini bulur. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada ortaya koyacağınız her eser, bu ülkenin ve insanlığın geleceğine duyduğumuz umudun da bir sembolü. Yeni yüzyılın mühendisleri, bilim insanları, girişimcileri olarak sistemler kurmanın ötesine geçiyorsunuz. Daha adil, daha sürdürülebilir ve insanı merkeze alan bir gelecek inşa ediyorsunuz. Attığınız her adım kıymetli; çünkü bir hayalin izinden yürüyen insan yalnız kendini değil, çevresini de dönüştürür. Başta bu organizasyona katkı sunan öğretmenlerimiz olmak üzere TÜBİTAK ve TİKA gibi tüm kurum ve paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu geçmişimizin ilhamıyla, bugünün azmiyle ve sizin gibi gençlerin enerjisiyle bilimle, teknolojiyle ve girişimcilikle birlikte büyütüyoruz. Gayretinizin karşılığını bulduğu, emeğinizin değer kazandığı ve bilginizle yeni yollar açtığınız bir hayat diliyorum."